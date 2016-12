Sedicenne morta a Roma, si indaga per istigazione al suicidio

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione o aiuto al suicidio per la morte di Sara Bosco, la 16enne trovata morta per un'overdose in un padiglione dismesso dell'ospedale Forlanini. L'ipotesi di reato è legata al fatto che la giovane in passato aveva palesato, anche attraverso sms, l'intenzione di togliersi la vita. Gli inquirenti puntano ad individuare chi abbia ceduto alla minorenne la droga.