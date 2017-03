Scuola ferma: sciopero nazionale e sit-in davanti al Miur a Roma

Scuole chiuse oggi per lo sciopero nazionale proclamato da Unicobas Scuola, Cobas, Usb, Anief, Feder A.T.A., Cub Scuola università ricerca e ORSA "per dire no alla legge 107 del 2015 partorita dal governo Renzi e allevata dal governo Gentiloni". Secondo i sindacati si tratta di "un attacco frontale ai diritti dei lavoratori e delle famiglie". A Roma, davanti al Miur, è previsto un sit-in a partire dalle 9.30.