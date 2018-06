Scritta "Br" sul monumento di Moro a Roma: denunciato 47enne

E' stato individuato e denunciato dai carabinieri il presunto autore della scritta "Br" trovata il 22 marzo a Roma sul monumento dedicato ai "martiri di via Fani". Si tratta di un romano di 47 anni incensurato a cui gli investigatori sono arrivati grazie ai filmati delle telecamere posizionate lungo le vie limitrofe. L'uomo denunciato è un autista che per gli investigatori non sembrerebbe avere alcun collegamento con ambienti di area eversiva.