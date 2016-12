14:17 - Stava giocando con alcuni coetanei in strada quando gli è scoppiato un petardo in mano. E' accaduto a Marcellina, in provincia di Roma, a un 12enne. Il ragazzino è stato trasportato dal 118 di Roma con l'eliambulanza al policlinico Gemelli. Sul posto i carabinieri. Il 12enne ha subito l'amputazione di tre dita della mano destra.