Scontro tra auto a Roma, un morto

Incidente mortale a Roma su via Ostiense all'altezza del civico 1743. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto. La vittima è un italiano di 52 anni. Feriti anche due ragazzi, un uomo e una donna, trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale per i rilievi. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.