Sciopero trasporti, Roma in tilt: chiuse le tre metropolitane

Forti disagi al traffico nella Capitale nel giorno dello sciopero dei trasporti. Si registrano rallentamenti da via Trionfale a via Laurentina, da via Ostiense a via Cristoforo Colombo, da via Boccea a Muro Torto, da via Pontina a via Aurelia. Traffico congestionato sul tronchetto dell'A24 e code sulla tangenziale Est. Chiuse le tre linee della metropolitana e la ferrovia Roma-Lido.