Sciopero generale, cortei in 54 città Tensioni e scontri a Milano e Torino

21:22 - "Un'adesione media, intorno al 60%, con oltre un milione e mezzo di lavoratori in piazza", così i sindacati commentando lo sciopero generale di venerdì e che ha visto manifestazioni in 54 città d'Italia. "Si finanzino solo le imprese che fanno nuove assunzioni, le risorse siano utilizzate per creare lavoro", ha tuonato dal palco di Torino la leader della Cgil Susanna Camusso. Tensione e scontri a Milano e Torino.

Oltre un milione e mezzo di persone tra lavoratori, pensionati, studenti e precari è sceso in 54 piazze. Per i sindacati è una "giornata straordinaria che segna un passaggio cruciale della mobilitazione contro le scelte sbagliate del governo, per un cambiamento vero", a partire dal Jobs Act e dalla legge di Stabilità.



Renzi: non mi faccio impressionare - Ma in serata arriva la replica del premier Matteo Renzi: "Massimo rispetto" per chi sciopera, ma "non sono tipo da farmi impressionare. C'è un Paese da cambiare e lo cambieremo. Non ci facciamo impressionare: a testa alta andiamo avanti nell'unica direzione possibile per salvare l'Italia". E "da domani si torna a lavorare sempre fianco a fianco con i sindacati per le crisi aziendali, ma quanto alla valutazione sulle leggi, le leggi si fanno in Parlamento: non siamo un governo che cambia opinione perché c'è una piazza".



Città nel caos - Una giornata, comunque, che ha bloccato il Paese, accompagnata da nord a sud dallo slogan "Così non va", tra caos trasporti e disagi. E scontri a Torino, Milano e Roma, ma in cortei di gruppi di autonomi e movimenti per la casa. Centinaia i voli cancellati (oltre 300 solo a Fiumicino) e treni non garantiti fermi (in media il 50%), metro chiuse e autobus in deposito (oltre il 70%, con punte del 90%). Traffico rallentato, se non in tilt nelle città.



Tensioni a Torino e a Milano - I cortei sono sfilati per lo più senza problemi. Scontri e tensioni si sono registrati a Torino tra gli autonomi e le forze dell'ordine (fermate nove persone e feriti due poliziotti); a Milano al corteo dello sciopero sociale con molti studenti (undici i contusi tra le forze dell'ordine); a Roma con i movimenti per la casa che hanno occupato uno stabile con conseguenti cariche (una decina i feriti e due arrestati). Episodi di violenza che la Cgil "ha condanna con fermezza, che non sono "associabili alle pacifiche manifestazioni del sindacato.



Napolitano: "No a esasperazioni" - Proprio da Torino, al termine della sua visita alla città, è arrivato il richiamo del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al "rispetto reciproco" tra le prerogative di governo e sindacati: "Non si vada ad una esasperazione come quella di cui oggi abbiamo il segno". Senza entrare "nel merito delle ragioni degli uni o degli altri", lo sciopero generale è "segno senza dubbio di una notevole tensione tra sindacati e governo", ha detto ancora il capo dello Stato, auspicando quindi "la via di una discussione pacata".



In piazza, Cgil e Uil hanno portato le loro ragioni. "Continueremo a contrastare le scelte sbagliate" del governo "per avere una prospettiva di lavoro in questo Paese", la vera "emergenza": un lavoro di qualità, di diritti e di tutele, ha insistito dal palco di Torino, il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, in corteo con cappotto e borsa rossi "il copyright del colore è nostro", ha scherzato. "Oggi fermiamo l'Italia per farla ripartire nella direzione giusta", ha detto il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, dal palco di Roma, replicando anche al premier Matteo Renzi: "Noi veramente vogliamo cambiare l'Italia, non a parole". E assicurando che "non ci rassegniamo: faremo la nuova Resistenza contro coloro che pensano di poter fare a meno dei sindacati". Ma "caro presidente del Consiglio - si è rivolto ancora a Renzi - ci stupisca, ci convochi e discutiamo del futuro del Paese".



E' "una scelta del governo se continuare a provare a innescare il conflitto oppure discutere. Deve essere chiaro che noi non ci fermiamo", ha insistito Camusso, tornando a dire basta con "i dilettanti allo sbaraglio". Garante: sciopero ha violato le regole -



Nel mirino anche il Garante per gli scioperi, dopo il braccio di ferro sulla precettazione dei ferrovieri, prima ordinata e poi revocata dal ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, a fronte di una rimodulazione dello stop dei treni (da otto a sette ore venerdì e poi nel weekend). Lo sciopero nel settore ferroviario "resta in violazione delle regole" e saranno valutate eventuali sanzioni, ha detto il presidente della Commissione di Garanzia per gli scioperi, Roberto Alesse. "Più che essere un Garante, è un partigiano che fa le parti non nostre", ha attaccato Barbagallo, sostenendo che "è stato strumentalizzato", non escludendo l'ipotesi di dimissioni ("dovrebbe trarne le conseguenze").



Renzi: non precettare era doveroso - Sul tema precettazione è intervenuto anche il premier: "Siamo intervenuti perché il sacrosanto diritto di sciopero doveva essere garantito: non precettare i lavoratori era da parte mia un dovere, non una concessione".



"Non ci fermiamo, Renzi può mettere tutte le fiducie che vuole, anche una al giorno, la lotta continuerò", ha garantito il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini. Ai diversi cortei hanno partecipato anche il leader di Sel, Nichi Vendola, ed esponenti delle minoranze Pd, come Stefano Fassina, Gianni Cuperlo, Alfredo D'Attorre e Pippo Civati. Da Bari l'appello di Massimo D'Alema, poi contestato dai manifestanti: "La situazione del Paese è grave e spero che il governo ascolti la piazza". Dal governo la replica del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti: "Ascoltiamo la piazza ma siamo intenzionati ad andare avanti con l'attuazione delle riforme, non possiamo permetterci un colpo di freno, oggi l'Ue ci chiede di essere coerenti con gli impegni".