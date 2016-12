Sciopero dei mezzi pubblici e targhe alterne, Roma vive un venerdì da incubo

Venerdì nero a Roma, con traffico in tilt a causa dello sciopero del trasporto pubblico. Code e rallentamenti si sono registrate in tutta la città per gran parte della giornata. I mezzi pubblici si sono fermati per quattro ore, dalle 8,30 alle 12,30, e lo stop è stato deciso nel giorno in cui era ancora in vigore per le auto la circolazione a targhe alterne.