Scioperi trasporti, prefetto Roma riduce a 4 ore lo stop di giovedì

Il prefetto di Roma, Paola Basilone, con un'ordinanza ha ridotto a 4 ore lo sciopero nel trasporto locale di giovedì, limitandolo alla fascia dalle 8.30 alle 12.30. Poiché "le sigle sindacali hanno confermato la propria volontà di non differire o ridurre le azioni di sciopero - fa sapere la prefettura - alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sono state valutate le possibili ricadute di disagio per la cittadinanza".