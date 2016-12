25 ottobre 2014 Schianto sull'A1 nel Lazio: morte 6 persone Tra le vittime anche una bimba di un anno Un van con a bordo 9 persone di nazionalità romena ha tamponato un furgone tra Valmontone e la Diramazione Roma Sud. Cinque persone sono morte sul colpo, mentre la piccola, apparsa subito gravissima, è deceduta in ospedale Tweet google 0 Invia ad un amico

21:17 - E' di sei morti (tutti di nazionalità romena) e otto feriti il bilancio di un incidente verificatosi intorno alle 5 sull'autostrada A1, tra Valmontone e la Diramazione Roma Sud in direzione Firenze. Lo schianto è stato provocato da un van con nove persone a bordo, che ha tamponato un autocarro leggero. Cinque persone sono morte sul colpo; una bimba di un anno, apparsa subito gravissima, è morta in ospedale.

Degli otto feriti, quattro sono bambini marocchini di età compresa tra pochi mesi e 10 anni. Erano a bordo del furgone Ducato con due adulti connazionali. Gli altri due feriti, romeni, erano invece a bordo del minibus che ha tamponato il furgone. I due conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente sono indagati per omicidio colposo plurimo. Lo si apprende dalla polizia stradale. I due uomini, un cittadino marocchino e uno romeno, non sono in gravi condizioni.



Il Ducato, quando è stato tamponato, era fermo sulla corsia di marcia. L'ipotesi è che il conducente, un cittadino marocchino che viaggiava con la moglie e i quattro figli, si sia fermato perché si era accorto di aver sbagliato svincolo e volesse tornare indietro.