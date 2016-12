Schianto in moto, grave Martufello

L'attore Fabrizio Maturani, noto al pubblico come Martufello, versa in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cura di Vetralla, nel Viterbese. L'uomo era alla guida di uno scooter quando è stato urtato da un'automobile. Sul posto la polizia locale e i soccorritori del 118 che lo hanno trasferito all'ospedale di Viterbo. Avrebbe riportato la rottura del setto nasale e ferite alla testa e a una gamba.