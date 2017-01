Scavalcano cancello Colosseo e cadono: un ferito grave

Due turisti brasiliani sono stati denunciati dalla polizia per invasione di edificio dopo essere arrampicati nel cuore della notte sulla cancellata all'ingresso del Colosseo. I due, un 31enne e un 33enne, durante la bravata sono caduti all'interno del monumento da un altezza di circa 4 metri: uno dei due è stato trasportato in ospedale in codice rosso con la frattura del bacino.