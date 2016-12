Scaravilli è atterrato a Ciampino

Ignazio Scaravilli è "stato trattato molto bene dalle autorità" di Tripoli nel periodo di tempo, dopo la sua liberazione, "necessario per le procedure di carattere amministrativo e le indagini in corso". Lo ha detto il capo dell'Unità di crisi della Farnesina Claudio Tafuri, appena atterrato a Ciampino insieme a Scaravilli. Anche nel periodo precedente "non ha subito particolari violenze", ha aggiunto Tafuri.