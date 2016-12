Scappano ad alt e sparano ai Cc,caccia ad auto in fuga a Roma

Inseguimento e spari su via Cristoforo Colombo a Roma, nella zona sud nei pressi di Malafede. Un'auto, con a bordo due persone, questa mattina non si è fermata all'alt dei carabinieri a un posto di blocco. Ne è nato un inseguimento. Quando la macchina è stata bloccata dall'interno sono stati sparati due colpi d'arma da fuoco. I militari hanno risposto. Non ci sono feriti. L'auto ha poi ripreso la fuga: sono in corso le ricerche dei fuggitivi.