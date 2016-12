Scandalo Panama Papers, Verdone su Facebook: "Datemi fiducia, non ho soldi all'estero"

"Non ho soldi o immobili a Panama , non ho mai pianificato di trasferire denaro in quel luogo". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'attore e regista romano Carlo Verdone , tornando a parlare dello scandalo "Panama Papers" nel quale sarebbe coinvolto secondo il settimanale "l'Espresso". "Attenzione, non ho mai incaricato nessuno di aprire società ed esserne socio. Datemi fiducia. Vi chiedo solo questo", scrive ancora l'artista.

"Cari amici, mi dispiace molto non aver postato nulla per parecchi giorni. Ma mettetevi nei miei panni... non è affatto gradevole apparire sui media come una persona che avrebbe commesso qualche reato. Sono vicende queste che, senza i dovuti approfondimenti da parte di chi di dovere mi ascolterà, possono gettare ombre insopportabili e farmi apparire per quello che non sono e non sono mai stato", scrive l'attore e regista romano.



"Visto che appare il mio nome in una società costituita a Panama, nel momento in cui avrò l`opportunità di essere ascoltato saprò, con estrema chiarezza, dimostrare la mia assoluta e totale onestà. E arrivare a chi, senza autorizzazione, carpendo la mia buona fede, ipotizzo che possa averlo fatto - aggiunge Verdone -. Ho pagato le mie tasse sui miei guadagni, con la massima diligenza. Sempre. E mai ho subito un rilievo dai regolari accertamenti che la Finanza analiticamente e severamente svolge. Molti di voi mi hanno fatto sentire il loro affetto: mi hanno rincuorato e li ringrazio tanto. Ma capisco anche chi ha pensato diversamente, leggendo queste notizie, andandoci giù pesante e arrecandomi molta amarezza. Ma è normale", aggiunge Verdone.



"A tutti, ripeto, quando questa insopportabile e oscura vicenda giungerà in superficie, saprò assolutamente rispondere in maniera limpida e sincera. Datemi fiducia. Vi chiedo solo questo. Grazie per avermi ascoltato. Carlo Verdone", conclude.