Sara Schlingensiepen ha vinto sui bulli Le dicevano: "Vedi come sei brutta?"

Sara Schlingensiepen, dopo la partecipazione a un programma televisivo, è una cantautrice in rampa di lancio. Diciassette anni, i suoi video sono cliccatissimi sul web. La sua infanzia però non è stata semplice, vittima dei bulli ai tempi delle scuole medie. Troppo cicciottella, troppi brufoli. "Non vedi come sei brutta?", le dicevano i coetanei. Ora Sara può dire di essersi presa la sua rivincita.