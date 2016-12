Sette giorni di silenzio prima del delitto - Prima di commettere l'atroce delitto, Paduano non si è fatto sentire per sette giorni. Per una settimana si è come eclissato per poi riapparire sabato sera a casa di Sara e, dopo l'ultima lite, mettere in atto l'atroce delitto. Lo hanno appurato gli investigatori. Dopo la rottura, i due hanno continuato ad avere contatti soprattutto via sms. Dal ragazzo arrivavano soprattutto messaggi di minacce ma la studentessa non aveva confidato a nessuno il tono vessatorio degli sms ricevuti.



Mercoledì l'interrogatorio di garanzia - L'interrogatorio di di convalida e garanzia per Paduano è stato fissato per il 1° giugno e avverrà nel carcere di Regina Coeli. Qui il 27enne è detenuto in cella singola, sorvegliato a vista 24 ore su 24. Intanto il pm Maria Gabriella Fazi ha conferito gli incarichi ai consulenti che dovranno effettuare l'autopsia. L'esame si concluderà mercoledì, sempre negli uffici dell'Università La Sapienza. Sono stati scelti un tossicologo, un radiologo ed un medico legale.



Telefono Rosa: da inizio 2015 155 femminicidi - Il brutale assassinio di Sara è solo l'ennesimo femminicidio. Secondo Telefono Rosa i casi registrati dall'inizio del 2015 sono ben 155. A questi si aggiungono altri dati allarmanti: 8.856 le vittime di violenza, 1.261 di stalking. E il 90% delle donne non denuncia.



"Il femminicidio di Sara Di Pietrantonio ha scosso il Paese - sottolinea Gabriella Moscatelli, presidente di Telefono Rosa -. La crudeltà e l'efferatezza hanno lasciato basite anche noi. Ma proprio per questo è ora che l'Italia metta in campo strumenti e risorse adeguate".