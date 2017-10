Santa Sede: per monsignor Capella nessuna richiesta di estradizione

"In merito ad alcune notizie false riguardanti un membro del corpo diplomatico della Santa Sede richiamato dagli Stati Uniti, posso affermare che non c'è alcuna richiesta di estradizione arrivata dal Canada né nessun processo fissato in Vaticano". Lo precisa il direttore della Sala stampa vaticana, Greg Burke, sulla vicenda di mons. Carlo Alberto Capella. "L'indagine - aggiunge - richiede collaborazione internazionale e non è ancora terminata".