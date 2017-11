Sanità, truffa rimborsi: sequestrati 7,3 mln a tre cliniche romane

Chiedevano e ottenevano dalla Regione Lazio rimborsi sanitari legati all'assistenza medica domiciliare: ma le richieste erano doppie rispetto al denaro cui avevano diritto le strutture. Un fiume di denaro non dovuto, per il quale tre cliniche romane "hospice" (che aiutano i malati terminali) e i rispettivi responsabili sono accusati di truffa ai danni dello Stato. Effettuati sequestri preventivi per sette milioni e trecentomila euro.