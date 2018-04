San Pietro, messa Pasqua: controlli, strade chiuse e lunghe file

Piazza San Pietro sorvegliata speciale per la messa di Pasqua celebrata dal Papa, cui seguirà la benedizione "Urbi et Orbi". Controlli serrati attraverso due cerchi concentrici di verifiche attorno a piazza San Pietro. In una prima "area di rispetto" è possibile accedere mostrando i documenti: la zona, nell'area adiacente al Vaticano, è transennata con barriere mobili, pedonalizzata, con accesso riservato a personale autorizzato e residenti.