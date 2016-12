San Pietro, imprenditore triestino sale sulla facciata della basilica per protesta

19:16 - L'imprenditore triestino Marcello Di Finizio è nuovamente salito sulla facciata della basilica di San Pietro, a circa 80 metri di altezza, per manifestare contro una direttiva che lo costringerebbe a perdere il suo locale. Di Finizio si trova su un cornicione ed è imbragato con una fune. In passato aveva già "scalato" San Pietro in 4 diverse occasioni mentre la scorsa estate restò per 80 giorni sulla gru Ursus al porto vecchio di Trieste.

"Merry Christmas, Mr. Renzi" - Sulla sua pagina Facebook, l'imprenditore ha pubblicato un messaggio per spiegare le ragioni della sua ennesima protesta: "Merry Christmas Mr Renzi, Mr Letta, Mr Monti, Mr Draghi, Mr Bolkestein. Voi festeggiate il Natale ma a milioni di italiani avete distrutto la vita. Restituiteci il nostro lavoro, le nostre case, la nostra dignità. Noi non siamo eversivi e neppure bestie, ma esseri umani, famiglie, cittadini italiani. Stop euro dittatura. Grazie Papa Francesco, tu sei l'ultima speranza contro questi criminali senza scrupoli, senza etica e senza coscienza. No aste, no mafie, no Bolkestein".