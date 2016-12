San Pietro, attesa per la messa

Attesa in una piazza San Pietro blindata per la messa di Pasqua, il messaggio pasquale e la benedizione Urbi et orbi di papa Francesco. "La Chiesa porti speranza nel mondo, che ne è assetato", ha detto sabato sera Bergoglio durante la veglia nella basilica vaticana. Dall'elemosiniere del Santo Padre sacchi a pelo per i clochard.