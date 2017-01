Salute,bimbo greco trasportato urgenza con aereo militare in Italia

Si è concluso il delicato trasferimento sanitario da Atene a Roma di un bambino greco in pericolo di vita. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Un velivolo C130 dell'Aeronautica italiana è partito da Pisa verso l'aeroporto militare di Elefsina (Atene) per rientrare a Ciampino. A bordo dell'aereo hanno viaggiato un'autoambulanza e una equipe dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo di 3 anni soffre di insufficienza cardiaca.