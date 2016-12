Saldi Roma,alzate misure sicurezza

Intensificata la sicurezza a Roma con specifiche misure antiterrorismo in occasione dell'avvio dei saldi. Le misure, in considerazione del grande afflusso di persone che si registrerà, sono state decise dal questore di Roma e varate nell'ambito del Comitato pubblico per la sicurezza. Sono previsti presidi delle forze dell'ordine in outlet, centri commerciali e nelle vie dello shopping capitolino anche se non ci sarebbero minacce specifiche.