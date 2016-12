Sabato sciopero voli, Tar del Lazio annulla differimento di Delrio

Il Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza con la quale il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio aveva differito ad altra data lo sciopero proclamato per sabato dai sindacati dei controllori di volo. "La motivazione dell'atto - si legge nel decreto del Tar, adottato su ricorso di uno dei sindacati - non appare idonea a rappresentare ragioni eccezionali, tali da consentire una limitazione del diritto di sciopero".

Delrio si è messo subito in contatto con il ministro dell'interno Alfano poiché c'è preoccupazione per le conseguenze dello sciopero e i ministri stanno valutando le misure da assumere. Dal Viminale si chiede infatti lo stop dello sciopero dei controllori di volo (indetto dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl-ta Anpcat, Unica e Fata-Cisal), per motivi di ordine pubblico..