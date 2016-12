Romeno dà fuoco alla compagna

21:35 - Ha messo in bocca del liquido infiammabile e lo ha sputato addosso alla compagna dandole fuoco durante una lite. Per questo un romeno di 41 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, romena di 42 anni, è stata ricoverata d'urgenza, dapprima all'ospedale Tor Vergata e poi, per le gravissime condizioni, al reparto grandi ustionati dell'ospedale S.Eugenio con ustioni sul 25% del corpo di 2 e 3 grado.