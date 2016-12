Roma, zona rossa ridosso a S.Pietro

Come previsto, aumentano le misure di sicurezza a Roma per il Giubileo. A ridosso della Basilica di San Pietro ci sarà un'area speciale dove per accedere verranno effettuati controlli severi. Lo ha disposto la Questura. Il settore di massima sicurezza si trova all'interno dell'area attorno al Vaticano, una "zona rossa" che sarà transennata e pedonalizzata. I tre varchi di accesso saranno presidiati.