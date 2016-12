La ragazza di 22 anni, ferita con una fucilata dal compagno durante una lite alle porte di Roma, non è morta. Lo ha precisato la direzione sanitaria del policlinico Sant'Andrea, "scusandosi" dell'informazione sbagliata data in un primo momento. La giovane, spiegano dall'ospedale, "è in gravissime condizioni ma il suo cuore batte ancora".