Roma, violenza sessuale e stalking alla collega: condannato vigile

Condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale e stalking un vigile urbano di Roma. Lo hanno deciso i giudici della I sezione penale del Tribunale capitolino nei confronti di Angelo Zuppante, all'epoca dei fatti in servizio nel gruppo del Centro storico. Per questa vicenda, che ha avuto come vittima una collega, il 56enne è stato sollevato dal suo incarico. Nel procedimento si è costituito parte civile il Comune.