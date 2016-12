Roma, violentata il giorno del suo diciottesimo compleanno

12:12 - Violentata la sera del suo 18esimo compleanno. E' accaduto a Roma. La giovane stava festeggiando il compleanno in una discoteca, dove ha conosciuto un 23enne egiziano, pregiudicato, sottoposto a obbligo di firma, che, dopo averla accompagnata nell'abitazione di un amico, l'ha violentata. Identificato, il giovane è stato arrestato.

La ragazza voleva festeggiare in discoteca in compagnia di alcune amiche ma per una serie di disguidi, avevano declinato l'invito. Decisa poi comunque a festeggiare il raggiungimento della maggiore età, allo scoccare della mezzanotte alla fine è andata da sola in una discoteca.



Durante la serata ha conosciuto un ragazzo: alle prime ore della mattina, usciti dal locale il giovane l'ha invitata a seguirlo nella sua abitazione e la ragazza ha accettato, anche per avere modo di smaltire l'effetto degli alcolici assunti in discoteca prima di fare rientro a casa.



A loro due si è unito un amico del ragazzo, che li ha seguiti fino nell'appartamento, in zona Cornelia ed approfittando del fatto che il suo amico si era addormentato l'ha violentata. Il giorno seguente, lasciato l'appartamento, la ragazza è andata in un consultorio familiare, dove ha raccontata l'accaduto e le sono state prestate le prime cure.



Sono partite così le indagini degli agenti del commissariato San Giovanni che nel pomeriggio di mercoledì hanno portato l'autorità giudiziaria ad emettere un'ordinanza di custodia. Gli agenti sono andati nella stazione dei carabinieri, dove già il giovane andava per assolvere agli obblighi di firma perché sottoposto a alla misura per altri reati di cui si era reso in precedenza responsabile, e lo hanno arrestato.