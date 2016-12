Roma, violenta una bambina di sette anni: arrestato 55enne indiano

10:14 - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno arrestato un uomo di 55 anni, indiano, accusato di aver violentato, almeno due volte, una bambina di 7 anni, figlia di suoi amici connazionali approfittando del fatto che era rimasto da solo in casa con la piccola. Il reato è violenza sessuale aggravata e continuata in danno di una minore.

Le indagini sono partite in seguito al referto medico redatto dai sanitari dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù che, dopo averla visitata, hanno ipotizzato che la bambina fosse stata vittima di abusi sessuali.



Il violentatore, collaboratore domestico e regolare in Italia, è attualmente recluso nel carcere di Regina Coeli per esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare.