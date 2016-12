Roma, violenta la ex: arrestato

I carabinieri di Ponte Milvio (Roma) hanno arrestato un medico romano di 64 anni che avrebbe narcotizzato, violentato e filmato la propria ex per ricattarla e farsi dare del denaro. L'uomo si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e tentata estorsione. I fatti risalgono al 24 marzo scorso, quando l'uomo invitò nella sua casa l'ex convivente, una donna romana di 63 anni, per trascorrere una serata insieme.