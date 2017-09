Roma, violenta e rapina una giovane in centro: arrestato 22enne

L'aggressore ha tentato un primo approccio sessuale con la ragazza e non ha desistito neppure quando una donna ha sentito le grida della ragazza e, affacciatasi alla finestra, ha urlato per dare l'allarme. L'uomo, a quel punto, ha minacciato di morte la finlandese e, dopo averla colpita con una grossa pietra, l'ha costretta a seguirlo in una zona buia e appartata, dove l'ha stuprata. .



L'uomo è stato riconosciuto dalla vittima quando le sono state mostrate le foto dei sospettati dalla polizia. Le indagini hanno consentito di individuare il responsabile vicino a piazza Fiume dove è stato arrestato. Si è scoperto essere un cittadino bengalese che aveva inoltre svolto diversi lavori nella Capitale, in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.



La turista: "Mi diceva se ti muovi ti ammazzo" - "Mi minacciava con una grossa pietra ed era pronto ad ammazzarmi". Con queste parole la ragazza finlandese ha raccontato tra le lacrime la sua esperienza agli agenti che l'hanno soccorsa nella notte tra venerdì e sabato. "Ho avuto paura di morire, è stato terribile", ha concluso la ragazza visibilmente sotto choc prima di essere trasportata in ospedale.



Il sindaco Raggi: vicini alla giovane aggredita - "Vicina alla ragazza finlandese aggredita nei pressi della stazione Termini. Roma non accetta alcun tipo di violenza". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sul proprio profilo Twitter.