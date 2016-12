Roma, vigili urbani scoprono un hotel completamente abusivo

I vigili di Roma hanno scoperto nello scorso fine settimana un hotel completamente abusivo in zona Nomentano, a Via dei Villini. Gli agenti, del gruppo Sapienza di via Goito, giunti nella struttura, all'interno di un condominio, hanno trovato al lavoro due dipendenti italiani. Dal libro degli ospiti risultava che al momento della visita alloggiavano 35 persone, tra italiani e stranieri. I prezzi per camera variavano da 34 a 69 euro a notte.