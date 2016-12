Roma, vigili assenti a Capodanno: multa di 100mila euro ai sindacati

19:13 - Multa di 100mila euro ai sindacati per le assenze di massa dei vigili urbani di Roma a Capodanno. La decisione è stata presa dall'Autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, che ha deliberato la sanzione a carico delle rappresentanze degli agenti di polizia municipale della Capitale.

Nel dettaglio, è stata deliberata una sanzione di 20mila euro ciascuna per Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, CSA e Diccap Sulpl. "L'Autorità di garanzia - si legge in una nota - si riserva di valutare, ai sensi di legge, la posizione individuale dei lavoratori o di altri responsabili coinvolti nella vicenda". Sulle assenze di massa il Garante aveva aperto, il 15 gennaio, un procedimento al fine di accertare le responsabilità dei soggetti implicati nelle improvvise e numerose defezioni per malattia.



"Considerata l'evidente situazione di conflittualità tra tutte le parti", l'Autorità ha invitato il Comune di Roma "ad adoperarsi per la costruzione di un proficuo sistema di relazioni sindacali, al fine di contribuire ad evitare, per il futuro, il ripetersi di scioperi in violazione della legge".



"E'stato accertato - precisa poi il Garante - che, con l'astensione posta in essere dagli agenti di Polizia Municipale, formalmente imputata dagli interessati a malattia si è, in realtà, dissimulata una forma anomala di protesta, elusiva della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, e che tale evento è riconducibile anche alla responsabilità delle stesse organizzazioni sindacali".