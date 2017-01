Roma, vietati botti di Capodanno: sanzione fino a 500 euro

Stop all'uso di petardi, razzi e fuochi artificiali dal 29 dicembre 2016 alle 24 del 1 gennaio 2017 nella Capitale in occasione dei festeggiamenti per la fine dell'anno. E' quanto prevede il provvedimento firmato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. Sono previste sanzioni tra i 25 e i 500 euro per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti disposti dal provvedimento, oltre che il sequestro amministrativo.