Roma, video su disservizi AtacSospeso il conducente del bus

"Atac mi ha sospeso a tempo indeterminato perché ho pubblicato in un video i veri motivi per cui gli autobus non passano". Lo ha annunciato lo stesso Christian Rosso, autista dell'azienda trasporti di Roma che nei giorni scorsi aveva postato un video denuncia che ha fatto il giro del web. "Non ci sono mezzi per circolare, non è colpa dei lavoratori", aveva spiegato.