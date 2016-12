Roma, venerdì sciopero trasporti

Si preannuncia un venerdì nero per i trasporti a Roma: a rischio bus e metro per lo sciopero di 24 ore indetto dall'Usb. A protestare sarà anche il sindacato Sul Ct, con braccia incrociate degli iscritti per solo 4 ore. I romani temono un'altra "giornata di passione" dopo il caos che caratterizzò lo sciopero del 17 aprile. "Non sono preoccupato. Spero non ci siano troppi disagi", afferma il sindaco Ignazio Marino.