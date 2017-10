Roma, venerdì 13 nuovo sciopero dei mezzi: stop di 24 ore

Venerdì 13 ottobre nuovo sciopero dei mezzi a Roma. Lo stop, di 24 ore, interesserà la rete Atac (autobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle) e i bus periferici della Roma Tpl. Saranno in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Per Atac l'agitazione è indetta da Orsa Tpl, Faisa Confail e Usb. Per Roma Tpl la protesta è del solo sindacato Usb.