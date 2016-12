Roma, vanno a caccia di Pokémon e "catturano" un ladro

Da acchiappa-Pokémon a acciuffa-ladri. E' capitato a un gruppo di piccoli romani, che l'altra notte, aveva organizzato una spedizione a caccia di mostriciattoli con l'app per mobile della Nintendo, Pokémon Go, per le strade del quartiere di Primavalle, alla periferia della Capitale. Nel ben mezzo della caccia, però, nel mirino è finito un 25enne che stava cercando di forzare il bloccasterzo di un motorino. L'intervento della polizia ha permesso di sventare il furto e di far scattare le manette ai polsi del criminale.