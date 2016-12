Roma, uomo gambizzato sulla via Nomentana: è in gravi condizioni

Un uomo di 53 anni è stato gambizzato su via Nomentana, a Roma, ed è ora ricoverato in "codice rosso" al Policlinico Umberto I. E' successo verso le 7:30 all'altezza del civico 1500. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la vittima sarebbe stata avvicinata da un uomo che dopo avergli chiesto come si chiamava, gli avrebbe sparato contro sei colpi di pistola ferendola alle gambe.