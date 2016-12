Roma, un bimbo di due anni cade in tubo scarico garage: salvato

Un bambino di 2 anni e mezzo è caduto in una tubazione di scarico profonda circa 4 metri in un garage condominiale di una palazzina alla periferia di Roma. Il piccolo è stato tratto in salvo grazie all'intervento dei figili del fuoco, che lo hanno poi affidato alle cure del personale del 118. L'incidente è accaduto in via dei Coribanti, nella zona Torrenova.