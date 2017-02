Quattro giovanissimi sono morti nella notte in un incidente stradale nel comune di Guidonia, in località Setteville, nei pressi di Roma. I quattro viaggiavano a bordo di una Mini Cooper, che è sbandata e si è schiantata contro un muro di un edificio. Le vittime sono due ragazzi e due ragazze: tre di 19 anni, una di 18.

Nella vettura c'erano Ambra Shailiani, 18 anni, albanese e residente in zona Albuzzione, Gjesika Gjnaj, 19, della stessa zona, Federico Baldi, 19, di Tivoli, scaraventato sull'asfalto dalla violenza dell'impatto, e Riccardo Murdaca, 19, anch'egli di Tivoli, che guidava l'auto. Il tratto di via Tiburtina dove si è verificato l'incidente è stato chiuso al traffico fino al termine delle operazioni.



La dinamica: un sorpasso azzardato, poi lo schianto - Secondo le ricostruzioni della polizia stradale, intervenuta per i rilievi, è stata una manovra di sorpasso azzardata a causare la tragedia. Subito dopo, l'impatto mortale contro un palazzo. I corpi sono stati estratti dai vigili del fuoco dalle lamiere dell'auto, che da Tivoli viaggiava a tutta velocità in direzione di Roma. Le salme sono state portate all'obitorio del cimitero del Verano per l'autopsia e il riconoscimento.