Roma, ucciso in casa manager tedesco

Un uomo tedesco di 49 anni, O. D., che lavorava in Italia come amministratore delegato di una società di cosmetici, è stato ucciso in casa nel quartiere San Lorenzo a Roma. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco, allertati per un incendio divampato nella stessa abitazione. L'uomo era riverso a terra in cucina: sul corpo sono state trovate diverse ferite inferte con un corpo contundente.