Roma, uccise ex fidanzata: rito abbreviato per Vincenzo Paduano

Vincenzo Paduano, l'uomo che il 29 maggio 2016, a Roma, uccise la ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, sarà giudicato con il rito abbreviato. Lo ha deciso il gup Gaspare Sturzo che ha accolto la richiesta del difensore dell'imputato. Il gup ha fissato le date del 7 e 10 aprile prossimo per lo svolgimento del processo. La sentenza è fissata per il 5 maggio. Il gup ha ammesso come parte civile l'Associazione Differenza donna.