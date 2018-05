Roma, uccise e bruciò la fidanzata: condannato a 30 anni in appello

I giudici della Corte d'assise d'appello di Roma hanno condannato a 30 anni di carcere Vincenzo Paduano , accusato di aver ucciso e dato alle fiamme la sua ex fidanzata, Sara Di Pietrantonio , il 29 maggio 2016 alla periferia della Capitale. Nel processo di primo grado l'uomo, ex vigilante, era stato condannato all' ergastolo . L'accusa chiedeva la conferma dell'ergastolo per omicidio premeditato aggravato .

La difesa aveva sollecitato l'assoluzione dell'imputato dai reati di stalking e distruzione di cadavere e il non riconoscimento dell'aggravante della premeditazione. Secondo i difensori, l'alcool contenuto nella bottiglia che Paduano aveva portato con sé era poco e doveva servire solo a danneggiare la macchina della ragazza e non ad incendiare alcunché.



"La ragazza è stata bagnata di benzina dalla testa ai piedi. Paduano ha bruciato poi il corpo sulle foglie secche per distruggerlo", ha affermato il pm Maria Gabriella Fazi, secondo cui il 28enne inoltre lasciò di proposito il cellulare e il tablet sul posto di lavoro. Per gli inquirenti la decisione odierna conferma in modo sostanziale l'impianto accusatorio.



La madre di Sara: "Paduano non si è pentito" - "Non c'è grossa differenza tra 30 anni e l'ergastolo. Posso sembrare cinica, ma non credo che Paduano si sia pentito: credo che per arrivare a un pentimento vero dovrà essere aiutato molto ancora perché da solo non può farcela". Così la madre di Sara, Concetta Raccuia, ha commentato la sentenza. Parlando poi delle lacrime versate in aula dall'imputato, ha dichiarato: "Ha pianto per se stesso direi, perché è una pena molto dura".