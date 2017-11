Roma, uccisa nel sottopasso: convalidato il fermo per il senzatetto

Convalidato il fermo di custodia in carcere per Aldobrando Papi, il 55enne senzatetto accusato di aver ucciso la brasiliana Norma Maria Moreira da Silva, di 49 anni, al culmine di una lite scoppiata il 13 novembre in un sottopasso nei pressi di Porta Pia. Papi è accusato di omicidio volontario aggravato. Nel corso dell'interrogatorio l'uomo ha detto che la morte sarebbe da ricondurre ad una caduta ma l'autopsia non sembra dargli ragione.