Roma, uccide la compagna e si suicida: l'allarme lanciato dalla figlia di 8 anni

Un uomo ha ucciso la compagna con un colpo di pistola alla testa e poi si è sparato alla testa. E' accaduto nella tarda serata di domenica in un'abitazione di Riofreddo, in provincia di Roma. La donna, un'italiana di 47 anni è stata trovata morta, mentre l'omicida in fin di vita. Il movente sarebbe passionale, lei voleva lasciarlo. L'uomo, un italiano di 51 anni, è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale dell'Aquila dove poi è morto.