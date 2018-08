Roma, uccide la compagna dopo una lite e si costituisce: arrestato

Un 42enne disoccupato è stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio della compagna, una 57enne, avvenuto in un appartamento a Roma in zona Appia. L'uomo si è presentato lunedì mattina ai militari di Latina confessando di aver ucciso la compagna con un utensile al culmine di una lite scoppiata nella tarda serata di domenica. I carabinieri, dopo la confessione dell'uomo, hanno ritrovato il corpo della vittima.