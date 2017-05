Roma, turisti stranieri nudi nella fontana del Barberini: le multe non spaventano

Multe e divieti non scoraggiano i turisti incivili a Roma. Dopo i diversi casi di tuffi e nuotate nella fontana di Trevi, ora tocca a quella del Barberini, nell'omonima piazza. Protagonisti due stranieri che, dopo essersi spogliati, sono entrati in acqua come bagnanti in spiaggia. In questo caso, nessun agente della polizia municipale è entrato in azione. Da gennaio registrati già 15 casi analoghi nella capitale.